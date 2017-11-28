محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

في قضية غريبة تميزت بالجرأة الشديدة أقدم مواطن على حرق سيارة نسيبه بعد أن اصطدم عمدا بسيارته واعتدى عليه بالضرب، وسجلت قضية بعنوان حريق عمدي وبتصنيف جنايات برقم 138/2017.

تفاصيل القضية تمثلت في ان مواطنا يدعى (ع.م) من مواليد 1988 قال ان المدعو (أ.م) وهو اخو زوجته حصل بينهما خلاف مقابل حديقة منطقة الفنطاس بعد حدوث تصادم بينهما ووقعت ملاسنات لفظية، قام المواطن المدعي على اثرها بإحضار مركبته الى المخفر لتسجيل قضية، لكن نسيبه لحق به وهدده بإحراقها، وفجأة شوهدت النيران تشتعل في المركبة، فتم استدعاء المطافئ التي اخمدت النيران من قبل رجال اطفاء مركز المنقف الذي ابلغ قائده المخفر بأن الحريق بفعل فاعل، وأمر وكيل النيابة بتسجيلها جناية وانتداب الادلة الجنائية.