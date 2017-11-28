محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

في واقعة غريبة أقدم شخص سكران حسب تأكيد المُبلِّغ على حرق سيارة مواطن اصطدم به، وتم اخطار وكيل النائب العام الذي أمر بتسجيل قضية باعتبارها جناية وتكليف مباحث الأحمدي بضبط واحضار الجاني.

وبحسب ما جاء في القضية التي حملت رقم 78/2017 جنايات الأحمدي فإنه وفيما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة مساء تلقت عمليات الداخلية بلاغا من مواطن مواليد 1988 افاد بتعرض سيارته للاتلاف المتعمد من قبل مركبة اميركية رباعية الدفع تعود لمواطن يدعى (أ.ح.م.) من مواليد 1987، مشيرا الى ان الجاني نزل حاملا في يده آلة حادة «سكين» محاولا ضربه.

وقال مصدر إنه تم توجيه دورية أمن إلى موقع البلاغ ولدى وصول الدورية شاهد الملازم أول أحمد البراك مركبة والنيران تأتي عليها واصوات انفجارات تصدر عنها جراء احتراق الاطارات.

وبسؤال المبلغ وشهود العيان اتفقوا على أن الجاني كان في حالة غير طبيعية وانه اقدم على سكب بنزين على مركبة المجني عليه واضرم بها النيران وهرب بسيارته الى جهة غير معلومة.