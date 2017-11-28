إحالة مركبات جميع المستهترين إلى كراج الحجز وتحرير مخالفات لهم

عبدالله قنيص محمد الجلاهمة

مع هطول الأمطار يوم امس الأول وللحد من الاستهتار والرعونة اللتين تتزامن معها، وجّه مدير عام مديرية امن الاحمدي العميد عبدالله سفاح بانتشار دوريات الأمن على عموم مناطق المحافظة التي تتزايد فيها ظاهرة الاستهتار والرعونة، وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مستهترين كانوا يعرضون حياة الآخرين للخطر، وأمر العميد سفاح بإحالة مركبات جميع المستهترين الى كراج الحجز وتحرير مخالفات لهم. وقال مصدر امني ان بلاغا ورد عن وصلة استهتار في منطقة الصباحية فتم توجيه دوريتين الى موقع البلاغ وضبط مواطن (م.ح) وتحرير مخالفة القيادة برعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر. وفي الصباحية، ايضا تم ضبط مواطن يدعى (ع.ص) وحررت له مخالفة استهتار ورعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر وسحبت مركبته. وفي الصباحية ايضا، تم ضبط شاب كويتي يدعى (س.ل) وحررت له مخالفة رعونة واستهتار وحجزت مركبته.

وفي منطقة فهد الاحمد، ورد بلاغ عن استهتار شاب بمركبة صينية الصنع وعند اقتراب الدوريات منه هرب، وخلال الهروب اصطدم بمركبة ليتم ضبطه بعد ان اصيب في رأسه جراء الحادث حيث تم نقله الى مستشفى العدان وتم حجز مركبته وإحالتها الى كراج الحجز.