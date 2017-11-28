عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة التمييز حكم الاستئناف بحبس المواطن المتهم بقتل مقيم مصري دهسا خلال المشاجرة التي وقعت أواخر العام الماضي بين مجموعة من المواطنين والمقيمين المصريين.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن المشاجرة بدأت عادية داخل المجمع تطورت إلى تشابك بالأيدي، ثم قام وافدان من الذين اشتركوا في المشاجرة برفقة أشخاص آخرين باللحاق بالمواطنين إلى خارج المجمع بهدف التعدي بالضرب عليهم، ما أدى إلى قيام مواطن بدهس اثنين من الوافدين ومواطن وأسفر عن وفاة وافد وإصابة آخر بكسر في الحوض وإحالة المواطن للمستشفى، مضيفة أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط المتشاجرين وعددهم 14 شخصا بالإضافة إلى قائد المركبة الذي قام بالدهس، كما ألقي القبض على آخرين ثبت تورطهم بعدما قاموا باللحاق بالمشاركين في المشاجرة خارج المجمع وأحدثوا حالة من الفوضى وأقدموا على إرهاب المارة وتعطيل مصالح الآخرين.