أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن اهتمام الوزارة بأبنائها من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على رأس أولويات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح، لافتا إلى أن قيادات الوزارة تسعى إلى رعاية منتسبيها وتقديم كل الإمكانات المتاحة لهم.

جاء ذلك خلال افتتاح مقر نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية امس برعاية وحضور الفريق الدوسري، والوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن جراح، والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية اللواء الشيخ سالم النواف، والوكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف وليد الصانع، ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية ناصر الحجيلان، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات الأمنية.

ونقل الفريق الدوسري الى أعضاء النقابة من المدنيين تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق.

وحث على العمل الجاد والأداء المتميز لإبراز الصورة الحضارية للوزارة وبذل الجهد لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم.

من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين المدنيين ناصر الحجيلان الشكر والتقدير الى الفريق م. الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وللفريق الدوسري وقيادات وزارة الداخلية على مشاركتهم في الاحتفال بالمقر الجديد للنقابة وإتاحة الفرصة للتواصل معهم.

وفي ختام الحفل، أهدى الحجيلان درعا تذكارية للفريق الدوسري بهذه المناسبة وتم التقاط عدد من الصور التذكارية.