المستعرضون جار استدعاؤهم للتحقيق

هاني الظفيري

لم يكتف رجال الأمن العام خلال حملة موسعة تزامنت مع هطول أمطار على التقاط أرقام لوحات المستهترين وتحرير مخالفات وإنما امتدت الى منازلهم ومن ثم سحب المركبات التي رصدت خلال الاستهتار والرعونة.

ووجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ابراهيم الطراح بإحالة جميع مركبات المستهترين الى كراج الحجز وطلب تمهيدا لاستدعاء اصحابها للإرشاد عن مستخدميها.

وبحسب مصدر امني فإن بلاغات وردت الى عمليات الداخلية عن تجهيز عدد من الشباب فجر الاثنين وقيامهم بالاستهتار والرعونة في مدينة سعد العبدالله، وعلى الفور وجه اللواء الطراح بإرسال رجال أمن بزي مدني قاموا بتصوير جميع المركبات المستهترة، ثم قامت دوريات الأمن بفرض طوق حول مكان الاستهتار وتم ضبط عدد من المخالفين بمركباتهم، اما بقية المركبات التي هربت فتم تتبع اصحابها وسحب المركبات من امام منازلهم.

وأكد المصدر ان جميع المخالفين وثقت استهتارهم بحيث يتم الرجوع الى التوثيق متى ما كانت هناك اعتراضات.