محمد الدشيش

ضمن جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لضبط الخارجين عن القانون والمتغيبين عن كفلائهم والمخالفين لقانون العمل وقانون الإقامة تمكنت الإدارة من ضبط 22 شركة مغلقة «وهمية» وعلى كفالتها 104 عمال.

وكانت معلومات قد وردت إلى إدارة البحث والتحري التابعة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بوجود عدة شركات تحمل تراخيص تجارية وعلى كفالتها عمالة زائدة ولا تمارس أي نشاط.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمت مداهمة هذه الشركات وتبين بالفعل أنها شركات وهمية وغير قائمة وعلى كفالتها عمالة زائدة ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حيث تم وضع قيد أمني يمنعها من استصدار تأشيرات ومنح كفالات للمقيمين. وتمت مخاطبة إدارة تفتيش العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.