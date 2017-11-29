محمد الجلاهمة ـ أحمد خميس

وجه وكيل نيابة الجهراء بضبط وإحضار أسرة متهم المكونة من أمه وأبيه وشقيقه.

وكان رجال مباحث الجهراء توجهوا للقبض عليه بناء على اذن نيابي، وبحسب إفادات رجال مباحث الجهراء والذين سجلوا قضية بعنوان إهانة موظف عام والاعتداء عليه ومحاولة تمكين متهم من الهرب فإنهم توجهوا الى احد المنازل في الجهراء لضبط مواطن يدعى (ع.م.م) من مواليد 1996 حيث واجهوا مقاومة عنيفة من قبل والدة المطلوب ووالده وشقيقه.

وأشار المبلغون وهم (ن.س) من مواليد 1961 و(م.ع) من مواليد 1993، و(ط.ز) من مواليد 1993 وجميعهم من قوة مباحث الجهراء الى ان والدة المتهم قامت بتصويرهم خلال أداء مهام عملهم متوعدة إياهم بإلحاق الأذى بهم.

من جهة أخرى، أحال مدير عام مديرية أمن محافظة مبارك الكبير إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية مواطنا مطلوبا بدين قدره 37 ألف دينار إلى جانب آخر مطلوب لـ 3 قضايا سرقات.

وبحسب مصدر أمني فإن فرقة مديرية أمن محافظة مبارك الكبير وخلال إقامة حملة تفتيش في منطقة «المسايل» تم توقيف مركبة ولدى الاستطلاع عن قائدها تبين انه مطلوب إلقاء قبض للإدارة العامة للتحقيقات بمخفر الأحمدي، وإلقاء قبض آخر بمخفر العارضية وثالث بمخفر الاندلس بالإضافة إلى عدة أوامر القاء قبض مدين بمبلغ 37 ألف دينار، كما تبين انه من ارباب السوابق ولديه قضايا سابقة مخدرات وسرقات وحديث الخروج من السجن، فتم التحفظ عليه واحالته إلى مخفر العدان.

كما تمكن رجال أمن مبارك الكبير وفي حملة لهم بمنطقة صباح السالم من ضبط مواطن تبين انه مدين بمبلغ 15 ألف دينار، وفي نفس المنطقة تم ضبط مواطن مدين بـ 17 ألف دينار كما ضبط رجال أمن مبارك الكبير مواطنا مدينا بمبلغ 1070 دينارا.