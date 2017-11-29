سعود الدعيج ـ محمد الدشيش

سجلت وافدة لبنانية في أحد مخافر العاصمة قضية أخلاقية متهمة زميلها بالشروع في الاعتداء عليها داخل موقف للسيارات قريب من البنك الذي تعمل به والمدعى عليه.

وبحسب مصدر امني فإن الوافدة وهي في العقد الثالث من عمرها قالت في افادتها ان صديقها في العمل طلب منها ان ترافقه في فترة ما بعد الدوام الصباحي لتناول وجبة غداء وخلال وجودها معه في الموقف القريب من البنك فوجئت به تصدر منه أفعال خادشة للحياء وهو ما دعاها إلى الخروج سريعا من المركبة.

وأمر محقق شرق بتسجيل قضية واستدعاء المدعى عليه والذي نفى بشكل قاطع ما ذكرته المدعية في بلاغها وعليه تم ارفاق اقوال المدعية والمدعى عليه في المخفر واحالته إلى النيابة العامة.

على صعيد آخر، ابلغت مواطنة مخفر شرطة حولي بتعرضها للضرب من قبل زوجها المواطن من مواليد 1985، وأفادت بأنه قام بضربها بمنزلها بالمنطقة المذكورة بسبب خلاف عائلي، واحضرت معها تقريرا طبيا يفيد بتعرضها للضرب وتم تسجيل قضية اعتداء بالضرب وجار التحقيق معه تمهيدا لاحالته الى النيابة لاستكمال الاجراءات القانونية.