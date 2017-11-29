هاني الظفيري

داهم رجال أمن حولي يوم امس قسيمة قديمة استأجرها وافد آسيوي وحولها إلى وكر لتصنيع الخمور المحلية، وتمكن رجال الأمن من ضبط المستأجر ومدير الوكر وهو وافد بنغالي يدعى «وارشا» تمت مصادرة كميات كبيرة من الخمور وأدوات التصنيع.

وبحسب مصدر أمني فإنه خلال جولة اعتيادية لإحدى الدوريات بمنطقة سلوى تمت مشاهدة وافد آسيوي تبين لاحقا انه بنغالي يترجل من مركبة ميني باص يابانية فتم توقيفه وطلب إثباته، لكنه حاول الفرار الى منزل وكان بحوزته كيس قام بإلقائه على الأرض ولحق بها رجال الدورية إلى داخل المنزل ومطاردته والقبض عليه وبالاستعلام عنه تبين انه من مواليد 1980 وإقامته منتهية وصادر بحقه طلب ضبط وإحضار مدين، كذلك تبين ان المنزل يوجد به مصنع خمور، حيث عثر بداخله على ٤٠٣ زجاجات نوع الروضتين يشتبه في ان بها مادة مسكرة كذلك عدد ٩٧ برميلا يوجد به مواد يشتبه بها انها مسكرة، وتم تسليم المتهم الى مخفر سلوى تمهيدا لإحالته الى المكافحة.