إعداد: عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة الاستئناف دائرة الايجارات حكم رفض دعوى إخلاء مستوصف مكون من 12 طابقا، وتتلخص الدعوى المرفوعة من مالك العقار ضد احد المستثمرين في الخدمات الطبية مطالبا اياه بإخلاء العقار محل النزاع وتسليمه خاليا من الشواغل والاشخاص مع أداء ما يستجد من اجرة مضاعفة وحتى وقت الإخلاء الفعلي لانتهاء مدة العلاقة الايجارية، وقام بانذار المدعى عليه وأبلغه بعدم الرغبة في تجديد العقد الا أن الأخير لم يخل العين.

وحضرت المحامية ايلاف الصالح عن المدعى عليه مؤكدة احقية المؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي 5 سنوات مالم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك مع تنبيه المؤجر برغبته في اخلاء العين قبل مضي 3 أشهر على الاقل من السنة الأخيرة، مشيرة الى انذار موكلها جاء بعد ميعاد الأشهر الثلاثة الاولى من السنة الاخيرة ولا ينفع التمسك به كأساس للدعوى مما يستوجب القضاء برفضها والعلاقة التي تحكم موكلها مع المدعي هي علاقة ايجارية بحتة تحكمها نصوص القانون.