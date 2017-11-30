إعداد: عبدالكريم أحمد

رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية طعنين ضد قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وقرار مجلس الوزراء الخاص بنظام لجنة الاعتراضات.

وكان مجموعة من سكان منطقة جليب الشيوخ قد تقدموا بالطعنين معترضين على تضمن القانون والقرار المشار إليهما نصوصا تجعل من القرارات التي تصدرها لجنة الاعتراضات قرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة.

وجاء الطعنان بعدما قامت لجنة الاعتراضات بتخفيض قيمة المبالغ التي كانت قد قدرتها لجنة التثمين للطاعنين كمقابل لنزع ملكية عقاراتهم، وقد بلغ هذا التخفيض مبالغ تجاوزت الـ 100 ألف دينار.