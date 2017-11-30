إعداد: عبدالكريم أحمد

استقبل مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد صباح يوم أمس الاول في مكتبه وفدا مشتركا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ضم ايرينا فالنتوفا من الاتحاد الأوروبي، ود.عادل ردويني والما فالنتوفا منسقي الأمم المتحدة لمراكز التميز للحد من المواد الخطرة، ورحب الفريق المكراد بالوفد الضيف، متطلعا الى تعزيز التعاون على النطاق الدولي للحد من مخاطر المواد الخطرة وتطوير نظم الاستجابة لها من خلال تبادل الخبرات والمعلومات عن طريق مبادرة الاتحاد الأوروبي للحد من المواد الخطرة، وأبدى الوفد الضيف تقديره وثناءه للفريق المكراد وللإدارة العامة للاطفاء على تعزيز سبل التعاون، مشيدين بإمكانيات وقدرات الإدارة العامة للإطفاء المتقدمة في الكويت.