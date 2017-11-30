هاني الظفيري

احتجز مواطن من مواليد 1993 في مخفر شرطة الصليبية بأمر وكيل نيابة الجهراء وذلك على خلفية قضية حملت عنوان «إهانة موظف عام والتهديد بإلحاق ضرر» برقم «541/2017» جنح الصليبية.

وحول تفاصيل القضية قال مصدر امني ان رجال أمن مخفر الصليبية فوجئوا بشاب كويتي من مواليد 1993 يدخل الى المخفر سائلا عن فتاة محتجزة، حيث تم ابلاغه من ضابط المخفر- وهو برتبة نقيب- ان الفتاة التي يتحدث عنها محجوزة كونها مطلوبة لقضية مالية.

ومضى المصدر بالقول: فوجئ رجال الأمن بالمدعى عليه يتحدث بأسلوب غير لائق حيث تم الطلب منه ان يبرز اثباته الشخصي فقال انه لا يحوز اي اثبات، فتم النداء عليه للوقوف على اثباته وتفتيشيه احترازيا، إلا ان الشاب أبدى مقاومة عنيفة وقال بصوت عال: «انتم مو رياييل، تحولون بنت مطلوبة فلوس للتنفيذ المدني». ووجه كلامه إلى نقيب مخفر الصليبية قائلا: «انت اذ رجال قط بدلتك واطلع لي برا، واتحداك تعلمني انت وين ساكن، وشرف أمي ما اخليك، انت ما تعرفني والله ما انام الى اخذ حقي منك، واتمنى تواجهني برا، بس من دون زيك العسكري».