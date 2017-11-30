محمد الجلاهمة

شرع رجال مباحث الأحمدي في البحث عن 6 أشقياء سلبوا مخيما في منطقة بر الاحمدي مستخدمين ادوات حادة «سكين» لتهديد حارسه المجني عليه، الذي لم يتمكن من تزويد رجال المباحث بمعلومات كافية نظرا لان الواقعة حدثت في ساعة متأخرة وخاصة ان الجناة قاموا بتكبيله ووضع غمامة على عينيه حتى لا يتعرف عليهم ولا يرى سيارتهم.

وبحسب مصدر امني فان مواطنا من مواليد 1987 تقدم الى مخفر شرطة الاحمدي وسرد ما حدث قائلا انه حاول التواصل مع حارس المخيم ويدعى (ام دي امدادول» بنغلاديشي الجنسية مواليد 1983 ولكنه لم يرد عليه ما دفعه الى التوجه الى المخيم.

واضاف كفيل المجني عليه انه لدى دخوله المخيم وهو بعرض 5 أمتار وبطول 9 أمتار وجد الحارس ملقى على الأرض ومكبل اليدين والقدمين وعلى عينيه غمامة، مشيرا الى ان الوافد ابلغه بان 6 أشخاص دخلوا عليه وكانوا يحملون ادوات حادة ونهبوا مبلغ 605 دنانير، وتم الاتصال بوكيل النائب العام الذي وجه بتسجيل قضية لتتم ترجمة تعليمات وكيل النيابة وتسجيلها برقم «76/2017» جنايات الأحمدي.