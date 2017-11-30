أحمد خميس

نفى مصدر مسؤول في السفارة العمانية، ما يتداول عن وفاة أحد الطلاب العمانيين المبتعثين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى البلاد، غرقا في أحد المراكز.

وأكدت المصادر لـ «الأنباء» أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وإنما الطفل الذي يبلغ من العمر ١٤ عاما أجرى تمرين السباحة المعتاد مع زملائه في المركز، ولكنه بعد خروجه من المياه شعر بألم في معدته وعلى اثرها نقل إلى المستشفى، لافتا إلى أنه بعد تحسن حالته وإجرائه بعض الفحوصات الطبية اللازمـــة تــدهـورت

حالته فجأه وفارق الحياة.

وأوضحت المصادر، ان الأطباء المشرفين على حالته رجعوا سبب الوفاة إما لعامل وراثي خصوصا ان لدى الطفل أخا توفي بنفس الطريقة، واما لارتباط الإعاقة السمعية بضعف بعضلة القلب حسب دراسات طبية مختلفة.