سعود الدعيج

أحال رجال أمن حولي إلى المباحث الجنائية وافدا لبنانيا لكونه مطلوبا على ذمة قضية نصب واحتيال. وبحسب مصدر أمني، فإن إحدى دوريات أمن حولي أوقفت لبنانيا من مواليد 1965 خلال حملة تفتيش، ولدى الاستعلام عنه عن طريق الحاسب الآلي تبين انه مطلوب على ذمة قضية تحمل رقم 383/2017 بمسمى «نصب واحتيال».

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية في جميع المحافظات أسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين على ذمة قضايا مخدرات والتنفيذ المدني منهم مواطنون وجنسيات عربية وآسيوية، حيث تم ضبط 9 مواطنين و3 آسيويين و5 من الجنسيات العربية، وبلغ إجمالي عدد المطلوبين للتنفيذ المدني 91 ألفا، كما تمكنت من ضبط عراقي مطلوب لعدة قضايا لمكافحة المخدرات، وتمت إحالة المطلوبين إلى الجهات المختصة.