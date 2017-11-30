أنهت القطاعات الأمنية استعداداتها لموسم البر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لحفظ الأمن وتعزيز التواجد والاستقرار الأمني ومواجهة كل الظواهر السلبية في موسم التخييم، وذلك من خلال التنسيق الكامل والمستمر وعلى مدار الساعة بين كل أجهزة وزارة الداخلية، بالاضافة الى وضع خطة شاملة للتغطية المرورية لجميع الطرق السريعة والقريبة من مناطق التخييم.

ودعت وزارة الداخلية ممثلة في العلاقات العامة إلى ضرورة الابتعاد عن الاماكن المحظورة في مقدمتها الأماكن العسكرية، والمنشآت النفطية، وأعمدة كهرباء الضغط العالي وبالقرب من الطريق العام.

وتــــهــيـب الإدارة بالمواطنين والوافدين إلى ضرورة الاحتفاظ بأوراقهم الثبوتية وتقديمها لرجال الأمن عند الطلب للتأكد من شخصيتهم، معربة عن تطلعها إلى تعاون الجميع مع مختلف الدوريات التي تتواجد بالقرب من مناطق مخيمات البر من اجل توفير الحماية والرعاية لهم.

وأوضحت الإدارة أن جميع أجهزة الأمن على استعداد تام لتلقي اتصالات المواطنين وبلاغاتهم على هاتف الطوارئ «112».

وحذرت الإدارة من بعض الظواهر السلبية وترك مخيماتهم من دون حراسة او الاحتفاظ بمقتنيات ثمينة بداخلها مما يعرضها للسرقة، وكذلك قيادة المركبات برعونة واستهتار وترك المدفأة أو الفحم مشتعلا أثناء النوم، لافتة إلى ارتفاع معدلات الوفيات خاصة بين حراس المخيم بسبب الغازات الناتجة عن احتراق الفحم وعدم تجهيز المخيم بأدوات الإسعافات الأولية واستخدام أسلحة صيد الطيور وإطلاق الألعاب النارية، بالإضافة إلى السماح للأبناء صغار السن بقيادة المركبة بقصد التعليم والتدريب. مشددة على عدم استخدام الباجيات في الطرق الرئيسية والعامة والسريعة مما يؤدي إلى الحوادث المرورية الجسيمة وإلى الوفيات وأن أصحاب شركات التأجير للباجيات يمنع منعا باتا التأجير والتواجد في مواقع المخيمات.

وأكدت عدم السماح ببيع الألعاب النارية، محذرة من تسببها في إلحاق الأذى برواد المخيمات ونشوب الحرائق في بعض المخيمات وتعريض حياة المواطنين للخطر، مؤكدة على مصادرتها من قبل البلدية.