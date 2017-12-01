عبدالهادي العجمي - محمد الجلاهمة - عبدالكريم أحمد

قال مصدر أمني رفيع ان كشوفات أسماء الطلبة الضباط المقبولين في أكاديمية سعد العبدالله الأمنية التي تم تداولها يوم أمس الأول في وسائل التواصل الاجتماعي هي جزء من كشوفات أولية وهي غير دقيقه.



وأوضح المصدر في تصريح خاص ان هناك فحوصات طبية شاملة وفحص اللياقة البدنية وعلى ضوء هذه النتائج يتحدد الكشف النهائي بأسماء المقبولين وبعد تدقيقها، مشيرا إلى ان العدد الحالي وصل إلى 500 شخص ويتوقع ان يتقلص بعد خضوعهم للفحوصات إلى العدد المطلوب والذي يمكن ان تستوعبه الأكاديمية.

وللاطلاع على الاسماء افتح الرابط التالي: