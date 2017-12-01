هاني الظفيري

أسفرت حملة أمنية موسعة بقيادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ابراهيم الطراح ومدير مباحث شؤون الاقامة اللواء سعود الخضر ومدير عام مديرية امن حولي اللواء عابدين عابدين على مقاهي ومجمعات في حولي عن ضبط مطلوبين للتنفيذ الجنائي و6 مطلوبين للتنفيذ المدني و17 شخصا لحيازة مخدرات وتعاطيها ومنهم اثنان تحت تأثير السكر البين، وجميع هؤلاء احيلوا الى مكافحة المخدرات.

كما اسفرت الحملة التي بدأت في الـ 11 مساء حتى الـ 1 من بعد منتصف الليل عن ضبط متشبهين بالجنس الآخر و5 مخالفين لقانون الاقامة الى جانب 11 وافدا مسجل بحقهم قضايا تغيب.

من جهة أخرى، أحال رجال الأمن 6 مواطنين ضبطوا في حملات أمنية بالعاصمة، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتم التحفظ على كميات من المواد المخدرة الممنوعة التي ضبطت بحوزة المحالين ومنها 60 حبة لاريكا وخمور مستوردة. كما ضبط 8 مطلوبين للتنفيذ المدني، حيث تبين أنهم مدينون بمبالغ مالية متنوعة.