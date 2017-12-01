محمد الجلاهمة - محمد الدشيش

تمكن رجال الإدارة العامة للإطفاء من السيطرة على حريق مطعم تسبب فيه انفجار سلندر غاز بمنطقة المباركية.

وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للإطفاء تلقت بلاغا عن نشوب حريق في منطقة المباركية صباح أمس، وعلى الفور توجهت فرق إطفاء مراكز المدينة والهلالي بقيادة الرائد محمد السليم إلى موقع الحادث، وعند الوصول تبين أن الحريق نشب إثر انفجار انبوبة غاز تابعة للمطعم، وعلى الفور تمت مكافحة الحريق وإخماده قبل انتشاره للمحلات المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة وافد تم نقله الى المستشفى من قبل الطوارئ الطبية وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

تواجد بموقع الحادث كل من مراقبة تحقيق حوادث الحريق ورجال الأمن والطوارئ الطبية.