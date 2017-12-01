هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية امن الاحمدي العميد عبدالله سفاح الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مواطنا من مواليد 1989 وتم حجز مركبته الى كراج الحجز، وبحسب مصدر امني فإن دورية تتبع امن الاحمدي وخلال جولة لها في منطقة المهبولة رصدت مركبة رباعية الدفع مظللة بالكامل باستثناء الزجاج الأمامي ليتم توقيف قائدها لتحرير مخالفة تظليل وإذ برجال الأمن تبين لهم ان قائد المركبة في حالة غير طبيعية وبتفتيشه احترازيا عثر معه على 3 اظرف بها شبو.

من جهة اخرى، لعب الانتشار الامني اللافت لقطاع الامن العام دورا كبيرا في ضبط مدمن كان على ما يبدو اشترى مخدرات هاتفيا وكان يبحث عنها في ساحة ترابية، وقال مصدر امني ان دورية تتبع امن الفروانية شاهدت شابا يبحث وينبش في التراب وعند استيقافه للتأكد من حاله تم سؤاله عن سبب تواجده فأفاد بأنه يقوم بالبحث عن نقوده ولكن رجال الامن شكوا في حالته وعند تفتيشه احترازيا عثروا على حبوب في جيبه يشتبه في انها مواد مخدرة (نوع لاريكا) وعليه تمت احالته الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.