عبدالله قنيص

أحال مدير عام مديرية امن محافظة الاحمدي العميد عبدالله سفاح الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات مواطنين الاول من مواليد 1995 والثاني من مواليد 1996 لحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وارفق في ملف الاحالة عدد 4 ابر مخدرة بها هيروين و2 كيس بهما مواد مخدرة نوع شبو.

وبحسب مصدر امني، فإن دورية تتبع امن الفروانية رصدت مركبة متوقفة في ساحة ترابية، ولدى الاقتراب منها قام قائدها بالهرب ليتم تتبعه وتبين انه ومرافقه في حالة غير طبيعية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المواد المخدرة السالفة الذكر.

من جهة اخرى، ألقى رجال امن الفروانية بمنطقة جليب الشيوخ على قائد مركبة بعد مشاهدته يقوم بأعمال استهتار ورعونة، وعند ايقافه لتحرير مخالفة مرورية تبين انه لا يحمل اي اثبات، وعند التدقيق من قبل رجال الامن تمت مشاهدة ادوات تعاطي المخدرات (لمبة) بجانبه، وعند تفتيشه احترازيا قبل صعوده الى الدورية تبين ان في جيبه الايسر كيس شفاف اللون به مادة بيضاء يشتبه بأنها مادة مخدرة، وعلى ذلك تم تحرير مخالفة مرورية وحجز المركبة على المخالفات التالية: استهتار ورعونة وتقحيط وعدم حمل رخصة مركبة وعدم حمل رخصة القيادة.