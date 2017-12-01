هاني الظفيري

اقتيد وافد مصري من مواليد 1990 الى مباحث الفروانية لإغلاق قضايا سرقات ارتكبها وكانت مسجلة ضد مجهول وأرفق في ملف الإحالة مفتاح مصطنع ضبط بحوزة الوافد والذي كان ينفذ قضية جديدة له، هذا واعترف الوافد بأنه من أرباب السوابق واعتاد على سرقة المركبات ومن ثم فك أجزائها وبيعها كسكراب او على كراجات في منطقة الجليب، وبحسب مصدر أمني، فإن دورية تتبع أمن الفروانية وخلال جولة لها في منطقة الجليب شاهدت وافدا في ساعة متأخرة متوقفا الى جوار مركبة موديل 2012، وما ان شاهد الدورية حتى حاول الهرب ليتم ضبطه بعد مطاردة على الاقدام وعثر معه على مفتاح قال انه استخدمه في فتح السيارة التي كان يتوقف أمامها وأقر بأنه امتهن سرقة المركبات بحيث يقوم بنقلها الى مكان آخر وفك أجزائها الثمينة وبيعها.