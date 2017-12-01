أحمد خميس

أسوة بما اتبعته الإدارة العامة للمرور وإبرامها تعاقد مع إحدى الشركات البولندية لاستخراج رخص السوق الكترونيا علمت «الأنباء» من مصادرها الخاصة ان الادارة العامة لشؤون الإقامة والتي يرأسها اللواء طلال معرفي أبرمت اتفاقا مع إحدى شركات التقنية والتكنولوجيا لإيجاد آلية للتنسيق لتطبيق مشروع مهم وهو تجديد الإقامة عن طريق الـ«أون لاين».

وقال المصدر إن التجديد سيكون للحاصلين على الإقامة مادة 17 ـ 18 ـ 20 ـ 22 الحكومية والقطاع الأهلي عمل ـ والعمالة المنزلية والالتحاق بعائل عن طريق الموقع الإلكتروني.

وأضاف المصدر أن هذا المشروع سيضم الشركات أيضا حيث يستطيع صاحب المعاملة تجديد إقامة عمالة مادة 18 دون حضور المندوب بعد بروز قضايا تزوير كثيرة متهم فيها مناديب.

وكشف المصدر أنه ستكون هناك أجهزة شبيهة بأجهزة البطاقة المدنية، وأيضا سيتم توفير تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله إنجاز المعاملة عبر الهواتف الذكية.

وقال إن هذا المشروع سيرى النور قريبا بعد الانتهاء من الدورة المستندية.

واختتم بأن آلية العمل ستقوم وزارة الداخلية بنشرها بعد الدراسة العميقة.