عبدالله قنيص

أمر محقق مخفر الفروانية بإدراج اسم هندي على قوائم المطلوب القبض عليهم على خلفية قضية نصب واحتيال، وبحسب مصدر أمني فإن مواطنا تقدم الى مخفر شرطة الفروانية مبلغا عن انه تعرف على وافد هندي أوهمه بأنه يعمل في قطع غيار السيارات وأبلغه عن صفقة مربحة بما يزيد على 3 أضعاف مبلغ رأس المال، وعليه قدم المواطن للوافد 12 ألف دينار.

ومضى المبلغ قائلا انه انتظر 3 أشهر باعتبار ان الصفقة ستأتي من خارج البلاد، وكلما تواصل مع الوافد يبلغه بأن البضاعة في الطريق، لكنه مؤخرا قام الوافد بعدم الرد عليه، وأغلق هاتفه بشكل كامل.

هذا، وحاول رجال الأمن التواصل مع الوافد المدعى عليه دون جدوى ليتم تسجيل قضية نصب واحتيال ووضع اسمه على قوائم المطلوب القبض عليهم.