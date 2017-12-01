محمد الجلاهمة

علمت «الأنباء» ان رجال الأمن العام تمكنوا من تحديد المركبة التي أقدم قائدها على ارتكاب افعال وممارسات بهلوانية، معرضا حياته وحياة المارة للخطر، مشيرا الى ان رجال الأمن وخلال الساعات القليلة الماضية وعقب شيوع مقطع الاستهتار المبالغ فيه على وسائل التواصل الاجتماعي تمكنوا من تحديد مكان الواقعة وتبين انها حدثت في منطقة عبدالله المبارك وعليه وجه مدير عام مديرية امن الفروانية اللواء ركن صالح مطر بالعمل على تحديد المركبة وصاحبها وبالفعل تم تحديدها، مشيرا الى انه جارٍ ضبطها خلال ساعات حيث ستتم احالة السيارة الى كراج الحجز وقائدها الى محكمة المرور.