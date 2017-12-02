الحبوب عثر عليها في ملابس المتهم

هاني الظفيري

احال رجال امن الفروانية مواطنا مطلوبا الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في احدى مناطق المحافظة وبحوزته كمية من الممنوعات والأسلحة البيضاء وجهاز لاسلكي بالإضافة الى ادوات تعاط وتم رفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر امني ان دورية تابعة لأمن الفروانية كان رجالها في جولة اعتيادية وتم مشاهدة شخص بمركبة مخالفة لقانون المرور وعند الطلب من قائدها التوقف لاذ بالفرار فتم مطاردته وطلب الاسناد حتى تم توقيفه وتبين أنه مواطن وعند الطلب منه الصعود الى الدورية حاول مقاومة رجال الامن وبتفتيشه عثر في ملابسه على حبوب مخدرة متنوعة، بالإضافة الى اسلحة بيضاء ومطرقة وكذلك ادوات تعاط وتبين ان الشخص من ارباب السوابق.