محمد الدشيش - سعود الدعيج

تمكن رجال الأمن العام من ضبط 4 أشخاص تبين لاحقا أنهم مواطنون، الأول من مواليد 1982 والثاني والثالث والرابع من مواليد 1993 وعثر بحوزتهم على 12 حبات لاريكا ونورنتين وكبتاغون وحبوب اخرى مجهولة المصدر يشتبه انها مخدرة، بالإضافة الى بطل خمر مستوردة وأحيلوا جميعا والمضبوطات الى «المكافحة».

كذلك أوقف رجال الأمن العام 3 مواطنين، اثناء جولة في منطقة بيان، حيث اشتبه رجال امن حولى في مركبة قام قائدها بتظليل الزجاج الجانبي وعند توقيفه تبين انه مواطن وبرفقته شابان مواطنان كانا بحال ارتباك الأمر الذي أثار الشك والريبة في امرهم وتم الاستعلام عنهم فاتضح ان احدهما مدين بمبلغ 500 دينار وعثر معهم على حبوب مخدرة.

وفي السالمية تمكن رجال الأمن العام من توقيف مواطن من مواليد 1991 وعثر بحوزته على حبتين لاريكا وأحيل الى المكافحة فيما تم حجز مركبته بمخفر السالمية اثر مخالفتها قانون المرور.

وفي الجليب تمكن رجال امن الفروانية من ضبط وافد آسيوي بحوزته مواد مخدرة، وكانت حملة امنية قد اشتبهت في وافد آسيوي تبين لاحقا انه بنغالي اثناء سيره في الطريق العام فتم استيقافه وبتفتيشه عثر على مواد يشتبه بانها مخدرة عبارة عن مادة بنية اللون يشتبه انها (حشيش) ومادة زجاجية شفاففة يشتبه انها مادة مخدرة (شبو) وتمت احالته الى مكافحة المخدرات جهة الاختصاص.

من جهة اخرى، تمكنت سرية المهام الخاصة من توقيف مركبة مظلل زجاجها وتبين ان قائدها لا يحمل اي اثبات ولا دفتر مركبة، وبتفتيشه احترازيا قبل صعوده للدورية عثر على 3 اظرف بها مادة يشتبه انها مخدرة «شبو» وأحيل الى المكافحة فيما تم حجز مركبته بعد تحرير مخالفة مرورية الى كراج حجز الصباحية.