هاني الظفيري

أسعف 6 أطفال وأمهم من مواليد 1989 إلى مستشفى الجهراء منهم اثنان في حالة خطرة إثر تسمم لحق بهم نتيجة العبث بمبيد حشري تم وضعه على الرأس، فيما هناك ترجيحات بأن حشرات الرأس ربما تكون السبب في استخدام المبيد الحشري، وبذل اطباء مستشفى الجهراء جهودا كبيرة وقدموا جميع سبل العلاج للمصابين.

وبحسب مصدر أمني فإن مستشفى الجهراء استقبل ظهر أمس 3 إناث اعمارهن تتراوح بين 6 و10 سنوات وطفلين (أربعة اعوام وعام) حيث تبين ان التسمم نتج عن وضع أو العبث بمبيد حشري على الرأس.

من جانبه، حذر مصدر طبي من خطورة استخدام أي مبيد حشري بوضعه على الرأس، لافتا إلى أن المواد السامة تتسرب من مسام في الجسم إلى الدم.