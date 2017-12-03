أحمد خميس

أمر وكيل نيابة حولي رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بسرعة ضبط واحضار وافد يعمل سائق تاكسي جوال لاتهامه بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 13 عاما الى جانب إحالة المجني عليها للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها للوقوف على حقيقة الاعتداء، وسجلت قضية بتصنيف جنايات في مخفر شرطة الرميثية وبعنوان الاعتداء على قاصر بالإكراه.

وجاء تسجيل القضية بعد ان تقدمت مواطنة من مواليد 1973 الى مخفر شرطة الرميثية للابلاغ عما حدث لابنتها قائلة: ابنتي الطالبة في احدى المدارس المتوسطة أبلغتني بانها اوقفت سيارة تاكسي جوال مقابل مدرستها وطلبت منه أن يقوم بتوصيلها الى منزل والدها في الأندلس، مشيرة الى ان الطفلة وهي من مواليد 2004 قالت ان السائق توجه بها الى شقة في منطقة حولي وأرغمها على النزول من المركبة وذهب بها الى غرفته بالإكراه على حسب ادعائها واعتدى عليها ومن ثم قام بتوصيلها الى مسكن والدها وهرب الى جهة غير معلومة.

وأكد المصدر ان رجال الأمن سيستعينون بكاميرات المراقبة المنتشرة في ربوع البلاد لضبط وإحضار المتهم، مشيرا الى ان تقرير الطب الشرعي سيحسم بصورة قاطعة حجم الاعتداء كما ستجري تحقيقات إضافية مع الطفلة لمعرفة المزيد مما حدث وكذلك جنسية المتهم وأي معلومات عن المركبة التي صعدت اليها فضلا عن مكان الغرفة التي أجبرت على الدخول اليها.