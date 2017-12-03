أحمد خميس

احتجز مواطن «35 عاما» في نظارة مخفر تيماء على خلفية تهمة طعن رقيب أول واتلاف منزل والده وهو في حالة غير طبيعية، وتمت احالته الى الطب الشرعي لتحليل عينة من دمه للوقوف على طبيعة المواد التي تعاطاها قبل التوقيف.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنا مسنا استنجد بعمليات الداخلية وابلغ عن ان ابنه غير الطبيعي خرج عن نطاق السيطرة، وقام باتلاف أثاث الصالة، وعلى الفور تم توجيه دورية مكونة من وكيل عريف ورقيب أول الى موقع البلاغ، حيث خرج الاب المبلغ وافاد بأن ابنه داخل المنزل ويرفض الخروج، فطُلب منه إقناع ابنه بالخروج، وبعد دقائق خرج الابن بصحبة أبيه ولدى اقتراب رجال الامن منه لادخاله السيارة فوجئوا به يخرج سكينا وطعن الرقيب اول في يده.