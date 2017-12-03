هاني الظفيري

قامت وزارة الداخلية بتوزيع قائمة (رول أب) في مراكز الفحص الفني وعدد من المجمعات تتضمن المخالفات المرورية التي تستوجب سحب المركبات، وتضمن الرول 25 مخالفة، أهمها وأكثرها شيوعا الرعونة والاستهتار والتظليل والسير في حارة الأمان من جهة اليمين وتجاوز حدود السرعة بأكثر من 30 كيلومترا وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة برخصة مسحوبة او متوقفة في غير الأماكن المصرح بها والوقوف في مواقف المعاقين.

من جهة اخرى، وقع حادث تصادم عنيف على طريق السالمي الكيلو 26 وأسفر الحادث عن تلفيات جسيمة بمركبتين وإصابة مواطن أسعف الى مستشفى الجهراء.

من جهة أخرى، توفي وافد مصري من مواليد 1988 اثر انقلاب مركبة كان يستقلها على طريق المطلاع، وسجلت قضية انقلاب ووفاة.