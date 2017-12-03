الجلاوي: الضبطية تؤكد يقظة رجال الجمارك وتأتي ضمن إستراتيجية مكافحة تهريب الممنوعات

محمد الجلاهمة

تمكن رجال جمرك مطار الكويت الدولي صباح امس من ضبط كمية من الهيروين حاول وافد آسيوي تهريبها إلى البلاد خلال قدومه من موطنه.

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أن ضبط نحو كيلوين و600 غرام من الهيروين الخام والنقي من قبل رجال جمارك المطار تم بفطنة ويقظة رجل الجمارك الذي هو العنصر الاساسي والرئيسي لمنع دخول مثل هذه السموم لبلدنا الغالي الكويت ولحماية إخواننا وأبنائنا من هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا وان هذه الضبطيات المتوالية تأتي ضمن استراتيجية واضحة المعالم وخطة مدروسة محكمة وكاملة يتم تطبيقها لمنع تهريب جميع الممنوعات الى داخل البلاد لحماية الوطن وسلامة أراضيه من جميع الاخطار، مؤكدا أن رجال الجمارك دائما بالمرصاد لأي شخص تسول له نفسه الإضرار بأمن وسلامة البلاد.

وفي التفاصيل، قال نائب رئيس لجنة الإعلام الجمركي - مراقب المطار عيسى بن عيسى إن مفتشا في مطار الكويت الدولي اشتبه في وافد بدا عليه الارتباك خلال تمرير أمتعته على أجهزة التفتيش.

وأضاف: قام المفتش الجمركي وتحت إشراف رئيس النوبة بإخضاع أمتعة الوافد للتفتيش الدقيق، وتبين انه قام بوضع كيس يحوي نحو كيلوين و٦٠٠ غرام من الهيروين في أرضية الحقيبة.

تأتي ضبطية الهيروين في إطار إحباط ضبطيات أخرى خلال الايام القليلة الماضية، حيث ضبط رجال جمارك مبنى الطيران العام «مطار سعد العبد الله» كمية من الماريغوانا قدرت بـ 14 كيلو غراما، حاول وافدون من الجنسية الآسيوية تهريبها، كما ضبطت ٩ آلاف حبة مع وافد آخر، وضبط رجال جمرك العبدلي مواطنا حاول تهريب نحو ١٥٠ ألف حبة كابتي.