اقتيد مواطن من مواليد 1995 الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ان استنجدت زوجته بعمليات الداخلية طالبة تدخلهم لكي يكف عن إدمانه للمواد المخدرة.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنة من مواليد 1995 أبلغت عمليات الداخلية بأن زوجها اعتاد تعاطي المواد المخدرة في منزل الزوجية بمنطقة عبدالله المبارك فتوجهت دورية وخرجت الزوجة وسلمت لرجال الأمن أداة مكسورة تستغل في التعاطي ومادة خضراء يرجح انها الماريغوانا، وعليه تم الإمساك بالزوج وإحالته والمضبوطات الى مكافحة المخدرات.

من جهة اخرى، تمكن رجال امن حولي من ضبط شابين مواطنين في منطقة سلوى بعد الاشتباه في كونهما بحالة غير طبيعية، وكانت احدى الدوريات خلال جولة اعتيادية لها قد اشتبهت في مركبة صالون يابانية تبين بعد الاستعلام عنها ان صاحبها متهم بارتكاب مخالفات مرورية، فتم استيقافه وكان برفقته احد اصدقائه، وشاهد افراد الدورية سيجارة ملغومة، يشتبه بها بمواد مخدرة، وبتفتيشهما قبل تصعيدهما الدورية عثر مع الاول على علبة سجائر وبها مادة عشبية يشتبه بأنها مخدرة، فيما عثر مع الثاني على سيجارة ملغومة، وأحيلا الى ادارة المكافحة، فيما سلمت مركبتهما الى مخفر سلوى.