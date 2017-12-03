هاني الظفيري

شهد أحد المخيمات الواقعة خلف أسواق رحال في منطقة الزور مشاجرة عنيفة تخللها دهس مواطنين واستخدمت في المشاجرة أداة حادة نوع ساطور.

وبحسب مصدر أمني فقد ورد بلاغ إلى عمليات الداخلية بوقوع مشاجرة ودهس حيث سارع رجال الأمن الى موقع البلاغ وكان هناك مواطنان، الأول يدعى (و.أ) كويتي من مواليد 1977 والثاني من مواليد 1998 يدعى (د. م) أصيبا ونقلا إلى مستشفى العدان للعلاج، وبسؤالهما بعد تلقيهما العلاج قالا ان 6 أشخاص حددا اسماءهم وآخرين اقتحموا عليهم المخيم واعتدوا على المجني عليه الأول بساطور لخلافات سابقة.

بينما قام المتهم الثاني بقيادة سيارته ودهس المجني عليه الثاني وتم الايعاز إلى مباحث الأحمدي بضبط وإحضار المدعى عليهم.