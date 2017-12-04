أحمد خميس

أمر وكيل نيابة حولي رجال مخفر الرميثية بتسجيل قضية حجز حرية وكلف المباحث الجنائية بضبط وإحضار مواطن في العقد الخامس من عمره، وجاءت هذه الإجراءات بعد أن تقدمت مواطنة من مواليد 1978 وأبلغت عن تعرضها للاعتداء على مدار أيام وقالت المواطنة إن زوجها وخلال فترة احتجازها لأيام لم يكتف بالضرب المبرح ومنعها من التواصل مع أي احد بل قام بحلق شعر رأسها.

وأشارت الزوجة الى ان زوجها قام بوضعها داخل غرفة تفتقر الى ادنى شروط الآدمية، مشيرة الى انها استغلت خروجه من المنزل وكسرت باب الغرفة ووضعت غطاء الرأس حتى لا تظهر الآثار التي احدثها زوجها بها، ومن المقرر ان تتم مواجهة الزوج بما ذكرته المدعية في بلاغها.

.. ومواطن «فاصل» لرجال المخفر: «والله عيب كل هالأكشن علشان مشروب محلي»

أحمد خميس

أحالت دوريات مرور حولي مواطنا من مواليد 1990 لمخفر ميدان حولي وهو بحالة سكر بيّن.

وذكر مصدر امني ان بلاغا ورد لعمليات الداخلية بوجود حادث تصادم بين مركبتين، وعند انتقال الدوريات الى موقع البلاغ وجدوا طرفي الحادث احدهما مواطن، والذي بعد سؤاله عن الحادث انبعثت من فمه رائحة خمر، وبمواجهته غضب وقاوم رجال الامن، وبعد دقائق تمت السيطرة عليه من قبل الدوريات، وبتفتيش مركبته عثر رجال الامن على بطل بداخله خمر محلي، وعلى ذلك تم احالته للمخفر لتسجيل قضية.

وقال المصدر ان المواطن وقبل دخوله المخفر قال للعسكري: والله عيب كل هالاكشن علشان مشروب محلي».