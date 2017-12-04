هاني الظفيري

شرع رجال المباحث الجنائية في إجراءات لاستدعاء ضابط برتبة ملازم اول على خلفية تزوير بطاقة أمنية لشخص من غير محددي الجنسية، وقال مصدر امني انه في حال ثبوت اشتراك الضابط في القضية فإنه سيحال والبدون الى النيابة، وكانت احدى دوريات امن العاصمة أوقفت شخصا حيث تم طلب إثباته فقدم لرجال الأمن بطاقة أمنية غير أصلية، وبالاستعلام عنه تبين ان الاسم مختلف تماما عن المدون في البطاقة، وعند سؤال الشخص (حائز البطاقة) وهو من مواليد 1977 قال انه زور البطاقة بمعرفة ملازم اول يدعى (ح) وعليه تمت إحالة البدون الى مخفر شرطة الشامية.