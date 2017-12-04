هاني الظفيري

اقتيد وافد بنغالي من مواليد 1983 الى مخفر الادارة العامة لمكافحة المخدرات للوقوف على مصدر الخمور المحلية التي ضبطت بحوزته وكيفية تحصله على الخمور المستوردة، وبحسب مصدر أمني فإن دورية تتبع أمن الأحمدي وخلال جولة لها في منطقة المهبولة رصدت شخصا يتوقف في ساحة ترابية ولدى الاقتراب منه ترك الوافد اكياسا كان يتوقف امامها وهرب إلى جهة غير معلومة وعليه تمت مطاردته وضبطه، وبالعودة إلى الأكياس وجد بداخلها عدد 64 زجاجة خمر محلية و5 زجاجات خمر مستوردة.

من جهة أخرى، أحال مدير أمن الفروانية شخصا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على أن يحال لاحقا إلى إدارة التنفيذ المدني، وبحسب مصدر أمني فإن حملة لأمن الفروانية في منطقة خيطان اوقفت مواطنا من مواليد 1991 حيث تبين انه مدين بمبلغ 1363 دينارا ولدى تفتيشه احترازيا عثر معه على سيجارة ملفوفة يوجد بها مخدر الحشيش وعدد 2 ورق رشيد.



وفي حولي ضبط رجال الأمن خليجيا كان يسير على الأقدام في السالمية حيث تم الاشتباه به وعند طلب اثباته سقطت منه سيجارة تبين ان بها مواد مخدرة وبتفتيشه عثر في جيبه على سيجارة أخرى.