عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة الجنح الحكم الغيابي الصادر بحق مغردة لإساءتها لمواطنة والقضاء مجددا بالبراءة.



وكانت النيابة العامة قد اتهمت المغردة بالاشتراك مع مجهولة لديها حساب وهمي في تويتر والانستغرام بجريمة إساءة استعمال هاتف قبل وقوعها عن طريق التحريض والمساعدة والاتفاق من خلال تحريض صاحبة الحساب الوهمي على الإساءة للمجني عليها والتشهير بها بالإضافة إلى سب وخدش شرف المجني عليها وكانت المحكمة قد قضت غيابيا بتغريم المتهمة مبلغ 100 دينار، ترافعت أمام محكمة الجنح المحامية مريم البحر بصفتها وكيلة عن المتهمة وطعنت على الحكم الغيابي، مؤكدا أن موكلتها لم تقم بتحريض حساب وهمي للإساءة إلى المجني عليها، مؤكدة خلال مرافعتها الشفوية انتفاء القصد الجنائي وعدم ثبوت الاتهام بحق موكلتها وأن ما جاء على لسان الشاكية لا يعدو كونه أقوالا مرسلة لا يدعمها دليل يقيني.

واستجابت المحكمة للمحامية البحر وقضت ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها.