محمد الجلاهمة

علمت «الأنباء» ان اجهزة البحث والتحري تمكنت من تحديد هوية مطلق النار في احد الاعراس التي اقيمت في منطقة فهد الاحمد، مشيرا الى ان رجال المباحث بصدد ضبط واحضار المتهم خلال ساعات.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت امس مقاطع تظهر اطلاق نار كثيف، واشار المصدر: فور متابعة اجهزة وزارة الداخلية للمقطع، صدرت التعليمات الى رجال المباحث الجنائية الذين تمكنوا من تحديد مطلق النار.

واكد المصدر ان عدة تهم بانتظار الشخص الذي عرّض حياة الآخرين للخطر، ومن بين التهم حيازة سلاح وذخيرة من دون ترخيص واطلاق النار في اماكن مأهولة.