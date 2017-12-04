شهد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ختام فعاليات تمرين «فزعة 1»، الذي أقيم في جزيرة فيلكا على مدى يومين لفريق البحث والإنقاذ الكويتي (خلية العمليات).

يأتي تمرين «فزعة 1» من ضمن الخطط والإستراتيجيات التي تتبعها الإدارة العامة للإطفاء وفقا للخطة التدريبية الخاصة بفريق البحث والإنقاذ الكويتي للتصنيف الدولي لدى المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ لدى الأمم المتحدة عبر إقامة سلسلة من التمارين والتدريبات العملية والنظرية وفق إجراءات ومتطلبات التصنيف الدولي.

ورافق الفريق المكراد، نائب المدير العام لقطاع المكافحة بالإنابة العميد محمد المحميد، ومدير إطفاء محافظة العاصمة العميد محمد الشطي، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير، ومدير إدارة الإطفاء البحري المقدم بدر الكدم.

أقيم التمرين بقيادة المقدم خالد كرم رئيس قسم مركز الإنقاذ الفني، بحضور المقدم عبدالوهاب الفرس رئيس مركز الإنقاذ الفني، والنقيب عبدالله السليم ضابط ارتباط الكويت لدى مجموعة البحث والإنقاذ لدى الأمم المتحدة.