ضمن جهود قطاع الأمن العام لحفظ الأمن والنظام وفرض هيبة وسيادة القانون لمنع وقوع الجريمة والوقاية منها وضبط مرتكبيها بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح نفذت مديريات الأمن عدة حملات أمنية مفاجئة أسفرت عن ضبط 300 مطلوب جنائي ومدني لجهات أمنية مختلفة، بالإضافة إلى 950 مخالفا لقانون الإقامة وبدون إثبات، بالإضافة إلى ضبط 103 قضايا مخدرات ومصنع خمور بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

واكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني استمرارية الحملات الأمنية على مدار الساعة وفي كافة المناطق للعمل على تطبيق القانون والحد من السلوكيات الخاطئة لتحقيق الأمن.