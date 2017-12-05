عبدالكريم أحمد

أخلت محكمة الجنايات سبيل الإعلامي حامد بويابس مقابل كفالة 1000 دينار، بعد حجزه قرابة شهرين، وقررت حجز دعواه للحكم في 8 يناير المقبل.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على بويابس أوائل أكتوبر الماضي بتهمة تدوين عبارات مسيئة إلى مسند الإمارة بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وقال وكيل بويابس المحامي رفاعي علوش لـ «الأنباء» إن المحكمة استجابت لطلبه بإخلاء سبيل موكله بعد مرافعة مطولة أكد خلالها احترام موكله لمسند الإمارة وأنه كان من أشد المدافعين عن المقام السامي وعن الوطن، لافتا إلى أنه أراد كإعلامي إثارة قضية مالية تهم الشعب دون قصد منه بالتطاول على مسند الإمارة.