وكيل «الداخلية» استعرض الخطط التفصيلية المتعلقة بخطة تأمين القمة والخطط الاحترازية

محمد الدشيش

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن المؤسسة الأمنية تبذل كل طاقتها وتسخرها لخدمة ضيوف سمو أمير البلاد، وقال إنها على أتم الاستعداد لتلبية أي احتياجات لضمان أمن وسلامة ضيوف الكويت الكبار وتسهيل وصولهم وانتقالاتهم.

وكان وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الأمنية والمشرف العام الفريق محمود الدوسري قد قام امس الاثنين بجولة تفقدية للنقاط الأمنية وغرف العمليات المفروزة استعدادا لانعقاد مؤتمر القمة الخليجي الثامن والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو ملوك ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات قائد قيادة العمليات اللواء جمال الصايغ.

واستمع الفريق الدوسري من القادة المعنيين، كل في اختصاصه، إلى شرح عن الخطط الأمنية التفصيلية من قبل أجهزة وزارة الداخلية من خلال الإجراءات الأمنية والمرورية وتم شرح التحضيرات والاستعدادات المتخذة لتأمين المؤتمر.

وواصل الفريق الدوسري جولته التفقدية على عدد من مراكز العمليات والنقاط الأمنية ومقار إقامة الوفود المشاركة، حيث اطلع على آلية تأمين الفنادق التي يوجد بها ضيوف الكويت المشاركون في المؤتمر والتنسيق بينها وبين الجهات الأمنية الأخرى.

كما زار وحدة التصاريح والمركز الإعلامي والتقى مجموعة من الإعلاميين وتعرف على مدى جاهزية تلك المواقع لأداء مهامها لتمكين رجال الإعلام من القيام بالمهام المنوط بهم.

واستعرض الخطط التفصيلية المتعلقة بخطة التأمين والخطط الاحترازية والإشراف الميداني على الخطط المرورية ومناطق توزيع الدوريات وآلية عملها لتسهيل حركة السير.

وأشاد الدوسري بما شاهده من استعدادات وتجهيزات متكاملة وروح التعاون المشتركة، معربا عن تقديره لجهود رجال الأمن المشاركين في الخطة وكفاءتهم وقدراتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم، مشددا على ضرورة التزام الحرص والحذر واليقظة، كما أبدى بعض الملاحظات من أجل دعم الإجراءات الأمنية الارتقاء بالعمل.