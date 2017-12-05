جاسم التنيب ـ أمير زكي

كشفت مصادر أمنية ان الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية قد انتهت من انجاز وتسليم نحو 290 ألف جواز إلكتروني لأصحابها بدلا من القديم، وبينت المصادر ان هذا الانجاز جاء بتوجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري ومتابعة من قبل الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، ومدير عام الجنسية ووثائق السفر العميد يوسف السنين، مشيرة الى ان اقبال المواطنين على تجديد وتغيير الجوازات كان متوسطا.

وأوضحت المصادر ان مركز الشامية احتل المركز الأول في انجاز وتسليم الجوازات ويليه مركز غرب مشرف ثم العدان وبعده فهد الأحمد وبعده اشبيلية وأخيرا الجهراء. ورجحت المصادر ان ضعف الاقبال على عملية تجديد وتغيير الجوازات يأتي بسبب عدم وضع آلية نهائية لصلاحية الجوازات الحالية.