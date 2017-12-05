عبدالله قنيص - هاني الظفيري

تلقى رجال مباحث الإدارة العامة للمخدرات معلومات حيث وصلت المعلومات الى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد بدر الغضوري تفيد بأن احد الوافدين من الجنسية المصرية يقوم بالاتجار وترويج المؤثرات العقلية نوع الكيميكال بمنطقة السالمية، وعلى الفور توجه رجال مباحث المخدرات الى مكان الوافد بعد جمع البيانات والتحريات التي تشير الى ان الوافد المصري عاطل عن العمل ويحترف عملية ترويج المخدرات كمهنة، وتم رصده والقبض عليه وكان يحمل معه كمية تصل الى نصف كيلو كيميكال، وعند سؤاله عن هذه المخدرات افاد بأنه تحصل عليها من صديق احضرها من احدى الدول الآسيوية وأدخلها عن طريق المطار.

وتمت احالة الوافد الى نيابة المخدرات. ومن جانب آخر، وصلت معلومات الى رجال مباحث مكافحة المخدرات بأن وافدا لبنانيا يقوم بالاتجار وترويج كمية من مواد «الكيميكال» حيث نشط رجال المباحث في جمع المعلومات والبيانات حول الوافد اللبناني الذي تبين انه يعمل لحساب احد النزلاء في السجن المركزي، كما انه يتعاطى ويصرف هذه المادة المخدرة وله نسبة من البيع، كما اتضح ان اللبناني عاطل عن العمل ويمارس هذه المهنة للتكسب وللكيف الخاص به، وعلى ذلك تمت احالته الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأحيل الى نيابة المخدرات، حيث ضبط على الفور من قبل رجال المباحث.

من جهة أخرى اسفرت حملات شنها رجال الأمن العام يوم أمس عن ضبط ٤ أشخاص عثر بحوزتهم على مواد مخدرة وأدوات تعاطي وأحيلوا إلى جهات الاختصاص