هاني الظفيري

رافق إحدى دوريات مخفر الصليبية مفتشو الهيئة العامة للثروة الحيوانية في جولة تفقدية تفتيشية على الحظائر والجواخير في منطقة كبد، حيث تم ضبط عدد من الجواخير المخالفة التي تستخدم في غير الأغراض المخصصة لها، حيث تستخدم في مصانع حديد وسفن وأخشاب، وتم ضبطها بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشي الهيئة.

وذكر مصدر أمني أنه عند دخول إحدى القسائم في قطعة 13، فتح الحارس الباب، ثم أسرع بطلب صاحبة الجاخور التي تلفظت بعبارات: انتو منو، منو سمح لكم بالدخول؟ طلعوا بره، فطلب نائب مدير الهيئة لشؤون الثروة الحيوانية، الذي كان يقود المفتشين، منهم الخروج، وأبلغ صاحبة الجاخور بطبيعة مهمتهم، فتفهمت الأمر، وسجلت مخالفة على القسيمة.