عبدالله قنيص

فوجئ شخص خليجي سكن في منطقة صباح الناصر باختفاء سيارته الأميركية الصنع، حيث كان الخليجي قد استوقف مركبة أمام منزله وعند خروجه تبين أن مركبته طارت، وعلى ذلك توجه الى السلطات الأمنية مخفر شرطة صباح الناصر وتقدم ببلاغ سرقة مركبة بعد تحطيم زجاجها من قبل شخص مجهول الهوية وعند البحث والتحري حول الواقعة بأن رجال نجدة مبارك الكبير القوا القبض على مواطن يقوم باستخدام المركبة المسروقة.

وعلى ذلك تم إحالة المواطن إلى مكتب مباحث مخفر شرطة صباح الناصر وعند الاستعلام عن المواطن اتضح أنه مطلوب للتنفيذ المدني بعدة قضايا مالية تصل إلى نحو 7 آلاف دينار وعليه تم تحويله إلى الجهات الأمنية المعنية.