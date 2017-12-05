محمد الجلاهمة

أبلغ مواطن من مواليد 1968 مخفر السالمية بتعرض محل يملكه في المنطقة للسرقة، وأضاف ان السرقة وقعت عن طريق اقتحام غرفة في خلفية المحل وكسر بابها ليلا وسرقة مبلغ 200 دينار، وانتقلت احدى الدوريات الى موقع البلاغ لمعاينته واكتشف رجال الأمن آثار عنف على الباب، فيما امر وكيل النيابة بتسجيلها جناية بعنوان سرقة عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها وانتداب الأدلة الجنائية.

من جهة اخرى، أبلغ مواطن اربعيني يعمل بوزارة المواصلات مخفر النعيم بتعرض مركبته للسرقة عن طريق الكسر، وأضاف ان مركبته الوانيت سرق منها هاتف نقال آيفون ومبلغ 40 دينارا وبطاقات خاصة بزوجته وأولاده بالإضافة الى بطاقة بنكية.

وأوضح المدعي ان السرقة تمت في مواقف احدى الجمعيات، لكنه لم يتهم احدا بالسرقة وأمر وكيل النيابة بتسجيلها قضية بمسمى «سرقة عن طريق تحطيم الحرز».

من ناحية أخرى، فتح رجال مخفر النقرة تحقيقا في ادعاءات وافدة اثيوبية بتعرضها للسلب داخل مقهى في منطقة النقرة، وبحسب مصدر امني فإن إثيوبية من مواليد 1988 اتهمت مواطنا من مواليد 1991 بسلبها 20 دينارا وقدمت لرجال الامن رقم هاتف المدعى عليه.